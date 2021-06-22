В Уфе открыли детсад «Умка», при строительстве которого ранее выявили нарушения

Долгожданный детский сад, в котором выявляли нарушения, наконец-то открыли. Речь о дошкольном учреждении «Умка» в Дёмском районе Уфы. Его построили в рамках национального проекта «Демография».

Уже состоявшимся деятелем искусства себя считает 6-летняя Женя. В рисунках, можно сказать, преобладают направления авангардизма, но сама художница со стилем, говорит, не определилась. Пока маленькие хозяйки готовят вымышленный суп, на кухне их уже ждут реальные блюда. На обед и первое, и второе, и компот.

Фото №1 - В Уфе открыли детсад «Умка», при строительстве которого ранее выявили нарушения

Здесь есть музыкальный класс, спортзал и научная лаборатория. В дошкольном учреждении 10 обычных групп и 2 ясельные. Детский сад начали строить ещё в 2018-м для нового квартала «Дёма-6». Здание возвели за год. Открыли в 2020-м, но выявили нарушения.

Сад построен по второй экспертизе, по новым нормам. Изначально строили по нормам 2015 года. Провели корректировку проектной документации, после повторной госэкспертизы построили этот сад.

Альберт Абраров, ведущий специалист отдела Управления капитального строительства Республики Башкортостан
Фото №2 - В Уфе открыли детсад «Умка», при строительстве которого ранее выявили нарушения
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