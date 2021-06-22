В Уфе открыли детсад «Умка», при строительстве которого ранее выявили нарушения

Долгожданный детский сад, в котором выявляли нарушения, наконец-то открыли. Речь о дошкольном учреждении «Умка» в Дёмском районе Уфы. Его построили в рамках национального проекта «Демография».
Уже состоявшимся деятелем искусства себя считает 6-летняя Женя. В рисунках, можно сказать, преобладают направления авангардизма, но сама художница со стилем, говорит, не определилась. Пока маленькие хозяйки готовят вымышленный суп, на кухне их уже ждут реальные блюда. На обед и первое, и второе, и компот.
Здесь есть музыкальный класс, спортзал и научная лаборатория. В дошкольном учреждении 10 обычных групп и 2 ясельные. Детский сад начали строить ещё в 2018-м для нового квартала «Дёма-6». Здание возвели за год. Открыли в 2020-м, но выявили нарушения.