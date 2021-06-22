В Уфе открыли детсад «Умка», при строительстве которого ранее выявили нарушения

Уже состоявшимся деятелем искусства себя считает 6-летняя Женя. В рисунках, можно сказать, преобладают направления авангардизма, но сама художница со стилем, говорит, не определилась. Пока маленькие хозяйки готовят вымышленный суп, на кухне их уже ждут реальные блюда. На обед и первое, и второе, и компот.