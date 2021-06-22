Рост прибыли и модернизация производства: итоги перехода БСК под контроль Башкирии

Почти 8 миллиардов чистой прибыли – это рост на 35 процентов. Ответом Чемберлену назвал такие показатели завода «Сода» глава республики Радий Хабиров после того, как предприятие перешло обратно в руки государству. Как удалось в 2021 году достичь таких финансовых показателей и какие планы у градообразующего предприятия?

500 кубометров в минуту. Винтовой компрессорный агрегат для сжатия углекислого газа – это, можно сказать, сердце всего производства, без которого невозможно представить выпуск кальцинированной соды. Еще один аналогичный новый агрегат должны сдать в эксплуатацию во втором полугодии.

Данный компрессор был поставлен взамен старых компрессоров 60-х годов, те компрессора с паровой турбиной потребляли пар до 45 тонн, потребление пара данного компрессора – 25 тонн в час. Владислав Селезнёв, начальник цеха компрессии Башкирской содовой компании

А это уже «Эколь» – дочернее предприятие Башкирской содовой компании. Знаменитые порошки «Луч» и «Зифа» снова на прилавках. Почти на два года производство было законсервировано.

На текущий момент мы произвели порядка 500 тонн моющих средств «Луч» и «Зифа» и произвели 250 тонн кальцинированной соды. На текущий момент склад готов к отгрузке. Вячеслав Морозов, коммерческий директор ООО «Эколь»

Порошки в Стерлитамаке вновь начали производить по поручению Радия Хабирова. Работу получили 125 человек. Выпуск моющих средств – лишь одна из мер развития содовой компании. Всего до 2030 года БСК направит более 300 млрд рублей на модернизацию действующих и создание новых производств.

По модернизации и инвестиционной деятельности тоже надо смотреть на современные технологии, чтобы вы смотрели не в 21 век, а может, уже в 22 век, как это предприятие будет работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не только производство, но и вопросы экологии. Башкирская содовая компания продолжает реализацию проекта по рекультивации шламонакопителей, или так называемых «белых морей». На заводе приступили к монтажу кольцевого шламопровода, что позволит с 2022 года исключить подачу дистиллерной жидкости в отсеки шламонакопителя суммарным объёмом 230 гектаров. В конце следующего года предприятие планирует начать осушение этой территории и её последующую рекультивацию.

Задача наша в следующем году смонтировать дополнительный фильтр, смонтировать трубопровод, который будет обеспечивать нам подачу в конечный шламонакопитель, и это как раз будет являться основанием для того, чтобы мы уже не подавали в два шламонакопителя 136 гектаров и 94 нашу дистиллерную жидкость. Юрий Иванов, директор по производству завода «Сода»

Модернизация производства, возобновление сырьевой базы предприятия и решение экологических проблем. Эти направления на ближайшие годы являются приоритетными для Башкирской содовой компании, которая разработала долгосрочную программу развития.

Строительство четырех новых производств, глубокую модернизацию, глубокую инновацию, но и развитие сырьевой базы как составной части. Также одним из блоков данной долгосрочной программы развития будет решение социальных вопросов города Стерлитамака, а именно это строительство новых инфраструктурных объектов, объектов социальной направленности, физкультурно-оздоровительного комплекса, строительства с нуля практически целого микрорайона вдоль набережной реки Ольховки. Эдуард Давыдов, генеральный директор Башкирской содовой компании

Чуть больше 28 миллиардов рублей составила выручка Башкирской содовой компании за шесть месяцев текущего года. При этом 7,8 миллиарда – это чистая прибыль. Предприятие отработало успешно практически по всем финансовым показателям.

Новое руководство компании, новые управленческие технологии, которые были применены, и технологические новации показывают нам такой результат, и, что очень важно, увеличивается социальная составляющая. Как известно, все предприятия с государственным участием характеризуются тем, что оказывают большое внимание социальной составляющей, и БСК не исключение, а скорее всего, даже пример. Гузель Биглова, доктор экономических наук