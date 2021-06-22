Рост прибыли и модернизация производства: итоги перехода БСК под контроль Башкирии

Почти 8 миллиардов чистой прибыли – это рост на 35 процентов. Ответом Чемберлену назвал такие показатели завода «Сода» глава республики Радий Хабиров после того, как предприятие перешло обратно в руки государству. Как удалось в 2021 году достичь таких финансовых показателей и какие планы у градообразующего предприятия?
500 кубометров в минуту. Винтовой компрессорный агрегат для сжатия углекислого газа – это, можно сказать, сердце всего производства, без которого невозможно представить выпуск кальцинированной соды. Еще один аналогичный новый агрегат должны сдать в эксплуатацию во втором полугодии.
А это уже «Эколь» – дочернее предприятие Башкирской содовой компании. Знаменитые порошки «Луч» и «Зифа» снова на прилавках. Почти на два года производство было законсервировано.
Порошки в Стерлитамаке вновь начали производить по поручению Радия Хабирова. Работу получили 125 человек. Выпуск моющих средств – лишь одна из мер развития содовой компании. Всего до 2030 года БСК направит более 300 млрд рублей на модернизацию действующих и создание новых производств.
Не только производство, но и вопросы экологии. Башкирская содовая компания продолжает реализацию проекта по рекультивации шламонакопителей, или так называемых «белых морей». На заводе приступили к монтажу кольцевого шламопровода, что позволит с 2022 года исключить подачу дистиллерной жидкости в отсеки шламонакопителя суммарным объёмом 230 гектаров. В конце следующего года предприятие планирует начать осушение этой территории и её последующую рекультивацию.
Модернизация производства, возобновление сырьевой базы предприятия и решение экологических проблем. Эти направления на ближайшие годы являются приоритетными для Башкирской содовой компании, которая разработала долгосрочную программу развития.
Чуть больше 28 миллиардов рублей составила выручка Башкирской содовой компании за шесть месяцев текущего года. При этом 7,8 миллиарда – это чистая прибыль. Предприятие отработало успешно практически по всем финансовым показателям.
Практически любая частная компания в первую очередь будет думать о прибыли в ущерб другим факторам, говорит эксперт. Как это и было с БСК до возвращения предприятия государству. Теперь, учитывая, что республика получила полный контроль над Башкирской содовой компанией, администрирование финансов будет принципиально меняться в пользу социальной и экологической составляющей.