Тренер Игоря Дивеева прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020

Защитился на отлично, но вот помочь команде выйти из группы не получилось. Воспитанник башкирского футбола Игорь Дивеев вместе со сборной России завершил выступление на Евро-2020 и отстоял диплом бакалавра. Едва ли не самая обсуждаемая тема последних суток – вылет команды Черчесова из чемпионата Европы по футболу, которая крупно уступила датчанам. Россиянам для выхода из группы нужно было не проиграть, однако не случилось. 4:1 – по разнице забитых и пропущенных мячей национальная команда нашей страны стала худшей в группе, поэтому завершила турнир.

БГПУ И Евро-2020, казалось бы, несовместимы. Но нет, за несколько часов до начала матча Игорь защитил диплом бакалавра. Игорь Дивеев защитил работу на «отлично». Экзамен начинался в 5:30 утра по датскому времени, но защитнику сделали поблажку.

Мы поставили его в конец, пока его однокурсников опросили. Он отлично защитил свою работу. Алексей Костарев, директор института физической культуры и здоровья человека

Жаль, «отлично» нельзя поставить сборной России. В 4 утра по московскому времени футболисты вернулись домой из Копенгагена. Подопечные Станислава Черчесова вышли из аэропорта через VIP-зал. От комментариев прилетевшие воздержались.

Понять игроков сборной России, наверное, можно. В решающем матче они уступили датчанам со счетом 1:4. Хотя нужна была даже не победа, а ничья. Одного очка вполне хватило для выхода из группы со второго места. Но чуда не случилось, такое выступление в очередной раз показало уровень российского футбола. Негатив в сторону команды Черчесова сейчас исходит отовсюду. Но дело не только в модели игры. РПЛ год за годом теряет свои позиции на европейском уровне. Специалисты и болельщики призывают к изменениям не только в национальной команде, но и во всей системе подготовки футболистов.

Надо уходить от того, что у родителей на «Лексусе» ребенок в составе, а у того, кто на «девятке», нет. Денис Таипов, спортивный журналист

И пример уфимца Игоря Дивеева, пожалуй, лучшее подтверждение этого предложения. Впервые в 10-летней истории ФК «Уфа» воспитанник школы дебютировал на Евро. Игорь Дивеев за три матча стал полноценным игроком основного состава. Первый тренер защитника поздравил его с победой над Финляндией, а после Дании еще не звонил и не писал. Но гордость за воспитанника у наставника берет свое.

Сочувствую ребятам, но я изначально не питал иллюзий. Я ему писал только, а когда звонил, он трубку не смог поднять. Валентин Климов, первый тренер Игоря Дивеева