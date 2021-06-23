В Башкирии подросток устроил ДТП: есть пострадавшие

Вчера, 22 июня, в Сибае произошло серьезное ДТП - столкнулись ВАЗ-21099 и маршрутка. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
ДТП произошло на перекрестке улиц Пионерской и Кирова. Виновником аварии оказался 17-летний водитель отечественной легковушки. В момент столкновения в салоне маршрутки находились пятеро пассажиров.
Водитель ВАЗ-21099 и кондуктор микроавтобуса получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.