В Башкирии подросток устроил ДТП: есть пострадавшие

В настоящее время возбуждено административное расследование по факту ДТП. В отношении несовершеннолетнего подростка будет составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Также материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для правовой оценки за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию подростка.

пресс-служба ГИБДД Башкирии.