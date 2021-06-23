В Башкирии подросток устроил ДТП: есть пострадавшие

Вчера, 22 июня, в Сибае произошло серьезное ДТП - столкнулись ВАЗ-21099 и маршрутка. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии подросток устроил ДТП: есть пострадавшие

ДТП произошло на перекрестке улиц Пионерской и Кирова. Виновником аварии оказался 17-летний водитель отечественной легковушки. В момент столкновения в салоне маршрутки находились пятеро пассажиров.

Водитель ВАЗ-21099 и кондуктор микроавтобуса получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время возбуждено административное расследование по факту ДТП. В отношении несовершеннолетнего подростка будет составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Также материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для правовой оценки за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию подростка.

пресс-служба ГИБДД Башкирии.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии