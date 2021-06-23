«Затаил обиду»: в Башкирии мужчина поджег грузовик соседа

В ходе допроса стражи порядка установили, что задержанный с 2020 года затаил обиду на своих соседей из-за того, что последние ставят свои грузовые транспортные средства напротив его окон, поэтому решил отомстить таким способом. По словам задержанного, ночью он обмотал свою острогу тряпкой и взял бутылку с бензином. Затем облил ГСМ грузовик соседа и поджог с помощью самодельного факела.

пресс-служба МВД Башкирии