«Затаил обиду»: в Башкирии мужчина поджег грузовик соседа

Накануне в башкирском Октябрьском мужчина совершил поджог грузовика Hino Ranger. Сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 65-летний мужчина. Сотрудники полиции изъяли из его гаража предметы, с помощью которых он осуществил поджог, а также одежду, в которой он был во время совершения преступления.

В ходе допроса стражи порядка установили, что задержанный с 2020 года затаил обиду на своих соседей из-за того, что последние ставят свои грузовые транспортные средства напротив его окон, поэтому решил отомстить таким способом. По словам задержанного, ночью он обмотал свою острогу тряпкой и взял бутылку с бензином. Затем облил ГСМ грузовик соседа и поджог с помощью самодельного факела.

пресс-служба МВД Башкирии

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото №1 - «Затаил обиду»: в Башкирии мужчина поджег грузовик соседа

Видео: Пресс-служба МВД Башкирии.

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