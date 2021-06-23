«Затаил обиду»: в Башкирии мужчина поджег грузовик соседа

Накануне в башкирском Октябрьском мужчина совершил поджог грузовика Hino Ranger. Сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 65-летний мужчина. Сотрудники полиции изъяли из его гаража предметы, с помощью которых он осуществил поджог, а также одежду, в которой он был во время совершения преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Видео: Пресс-служба МВД Башкирии.