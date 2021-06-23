На трассе в Башкирии столкнулись легковушка и грузовик: погиб парень

Вчера, 22 июня, в Баймакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - столкнулись отечественная "десятка" и грузовик МАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 104 км автодороги Магнитогорск - Ира. За рулем "десятки" находился 22-летний парень, а грузовиком управлял 57-летний житель Сибая. Известно, что у водителя легковушки не было водительского удостоверения.