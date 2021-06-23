В Башкирии бывшего пристава обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге

В Учалах бывшего судебного пристава подозревают мошенничестве и служебном подлоге. В отношении него возбудили сразу два уголовных дела. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Фото №1 - В Башкирии бывшего пристава обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге

Инцидент произошел в 2017 году. Экс-сотруднику ФССП в рамках исполнительного производства должник передал 30 тысяч рублей на оплату штрафа за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Однако вместо внесения денег на счет взыскателя он похитил их, а должнику в последующем выдал поддельный банковский чек о якобы перечислении денежных средств в счет оплаты штрафа и вынес постановление об окончании исполнительного производства в связи с полной оплатой.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Факт неуплаты штрафа был выявлен при попытке должника вновь получить водительское удостоверение. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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