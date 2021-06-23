В Башкирии бывшего пристава обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге

Однако вместо внесения денег на счет взыскателя он похитил их, а должнику в последующем выдал поддельный банковский чек о якобы перечислении денежных средств в счет оплаты штрафа и вынес постановление об окончании исполнительного производства в связи с полной оплатой.

пресс-служба СУ СКР по РБ