Радий Хабиров сообщил, что сделал третью прививку от коронавируса

Радий Хабиров выступил на заседании Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Участники мероприятия обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
В Башкирии полным ходом идёт вакцинация населения от коронавируса. Уже были введены некоторые ограничения для не вакцинированных. Поэтому участники мероприятия обсудили, насколько запреты затрагивают интересы и свободу жителей Башкирии.
В некоторых районах с вакциной действительно возникли проблемы – где-то прививок не хватает, а где-то врачи не дают необходимые медотводы пациентам. Было решено увеличить объём поставок вакцины, а также оптимизировать график работы прививочных пунктов.
Радий Хабиров подчеркнул, что в республике пока не введена обязательная вакцинация. А сам глава региона сделал уже третью прививку.