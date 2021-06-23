Радий Хабиров сообщил, что сделал третью прививку от коронавируса

Радий Хабиров выступил на заседании Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Участники мероприятия обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Фото №1 - Радий Хабиров сообщил, что сделал третью прививку от коронавируса

В Башкирии полным ходом идёт вакцинация населения от коронавируса. Уже были введены некоторые ограничения для не вакцинированных. Поэтому участники мероприятия обсудили, насколько запреты затрагивают интересы и свободу жителей Башкирии.

В некоторых районах с вакциной действительно возникли проблемы – где-то прививок не хватает, а где-то врачи не дают необходимые медотводы пациентам. Было решено увеличить объём поставок вакцины, а также оптимизировать график работы прививочных пунктов.

Радий Хабиров подчеркнул, что в республике пока не введена обязательная вакцинация. А сам глава региона сделал уже третью прививку.

Мы вновь разворачиваем инфекционные койки в наших медучреждениях. Но эту дополнительную нагрузку на наше здравоохранение можно уменьшить за счет вакцинации. Я сам недавно сделал третью прививку для увеличения количества антител в организме. Могу сказать, что люди нас услышали. Только за понедельник в республике ежедневное число тех, кто привился, выросло в шесть раз! Объемы вакцинации мы наращиваем.

Радий Хабиров 
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