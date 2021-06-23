Радий Хабиров сообщил, что сделал третью прививку от коронавируса

Мы вновь разворачиваем инфекционные койки в наших медучреждениях. Но эту дополнительную нагрузку на наше здравоохранение можно уменьшить за счет вакцинации. Я сам недавно сделал третью прививку для увеличения количества антител в организме. Могу сказать, что люди нас услышали. Только за понедельник в республике ежедневное число тех, кто привился, выросло в шесть раз! Объемы вакцинации мы наращиваем.

Радий Хабиров