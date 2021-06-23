В одном из районов Башкирии был введён режим ЧС

Чаще всего вредит сахарной свекле, подсолнечнику, люцерне, кукурузе, овощным культурам. Из сорняков питается на марьевых, полыни, лебеде. Гусеницы младших возрастов выедают ткани, оставляя неповрежденным эпидермис. Гусеницы старших возрастов грубо объедают листья, тем самым уничтожая ассимиляционную поверхность растения. При массовом размножении вредитель может нанести значительный ущерб урожаю и его качеству.