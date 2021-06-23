В Уфе планируют вакцинировать 100% педагогов к 1 июля

В Башкирии продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Планы по вакцинации в Уфе опубликованы на сайте мэрии.
Так, власти города планируют организовать вакцинацию 100% педагогов уже к 1 июля. Напомним, накануне, 21 июня, министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал всех студентов страны пройти вакцинацию до начала учебного года.
Также мэрия Уфы планирует привить членов избирательной комиссии, переписчиков и 60% сотрудников администрации города и муниципальных предприятий. Мероприятия планируется завершить ко 2 августа. Для этого, в том числе, будут организованы выездные прививочные пункты.