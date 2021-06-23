В Башкирии бездомные собаки держат в страхе город

На сайте электронной приёмной появилось обращение жительницы города Туймазов. Женщина рассказала, что бродячие щенки держат в страхе целый район.

Горожанка сообщила, что часть собак отловили ещё в апреле. Однако одна собака и её щенки остались на улице. Со временем щенята, естественно, подросли и стали бросаться на людей и животных. В частности, больше всего от стаи бездомных собак страдают жильцы дома №10/1 по улице Островского.