В Уфе директор турфирмы обманула клиентов на 24 млн рублей

Установлено, что женщина, являясь руководителем туристического агентства, полученные за путевки деньги тратила на личные нужды. Более 170 человек понесли материальный ущерб свыше 24 млн. рублей. Не согласившись с приговором, подсудимая подала на апелляцию. Однако Верховный суд республики оставил приговор в силе в виду отсутствия оснований для удовлетворения жалобы осужденной.