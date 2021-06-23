В Уфе директор турфирмы обманула клиентов на 24 млн рублей

Безрезультатная апелляция. Верховный суд республики утвердил приговор в отношении бывшего директора турагентства «Five Stars» Гульнары Яфаевой. Ранее ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Установлено, что женщина, являясь руководителем туристического агентства, полученные за путевки деньги тратила на личные нужды. Более 170 человек понесли материальный ущерб свыше 24 млн. рублей. Не согласившись с приговором, подсудимая подала на апелляцию. Однако Верховный суд республики оставил приговор в силе в виду отсутствия оснований для удовлетворения жалобы осужденной.