Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала об угрозах при проведении Фольклориады

Анна Казак, глава Роспотребнадзора Башкирии, сообщила о существующих угрозах при проведении Фольклориады в республике в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».

Фото №1 - Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала об угрозах при проведении Фольклориады

Напомним, масштабное международное мероприятие пройдёт в Башкирии с 3 по 10 июля. В регион приедут около двух тысяч гостей из 43 стран. При этом для участия в Фольклориаде необходимо вакцинироваться или постоянно проходить ПЦР-тесты.

Однако, по словам Анны Казак, некоторые риски при проведении столь масштабного мероприятия всё же есть. Пока отменять фестиваль не собираются, так как ситуация в регионе остаётся стабильной.

Если говорить о ситуации, отменят фольклориаду или нет, я доподлинно до сих пор не могу этого знать. Это зависит от ситуации по заболеваемости в России в общем и в частности – в республике. Да, у нас растет заболеваемость, но ситуация не такая критическая, чтобы массово объявлять локдаун и закрывать границы республики. Для таких жестких мер пока оснований нет.

Анна Казак 

Фото: 02.rospotrebnadzor.ru

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