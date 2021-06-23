Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала об угрозах при проведении Фольклориады

Анна Казак, глава Роспотребнадзора Башкирии, сообщила о существующих угрозах при проведении Фольклориады в республике в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».
Напомним, масштабное международное мероприятие пройдёт в Башкирии с 3 по 10 июля. В регион приедут около двух тысяч гостей из 43 стран. При этом для участия в Фольклориаде необходимо вакцинироваться или постоянно проходить ПЦР-тесты.
Однако, по словам Анны Казак, некоторые риски при проведении столь масштабного мероприятия всё же есть. Пока отменять фестиваль не собираются, так как ситуация в регионе остаётся стабильной.
Фото: 02.rospotrebnadzor.ru