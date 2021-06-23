Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала об угрозах при проведении Фольклориады

Если говорить о ситуации, отменят фольклориаду или нет, я доподлинно до сих пор не могу этого знать. Это зависит от ситуации по заболеваемости в России в общем и в частности – в республике. Да, у нас растет заболеваемость, но ситуация не такая критическая, чтобы массово объявлять локдаун и закрывать границы республики. Для таких жестких мер пока оснований нет.

Анна Казак