В Уфе от смерти в воде спасли трёх детей

За последние сутки в Уфе благодаря усилиям спасателей удалось предотвратить четыре несчастных случая на воде. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Так, на озере Карьерном удалось спасти трёх человек, двое из которых – дети. 45-летний мужчина решил переплыть озеро, но не рассчитал силы и начал тонуть. К счастью, его из воды успели вытащить дежурившие спасатели.

На этом же озере от смерти удалось спасти 15-летнего парня и 12-летнего мальчика. Первый подросток плавал с папой, но у буйков начал тонуть. Мужчина не смог самостоятельно вытащить сына из воды – ему помогли спасатели. А за вторым подростком не досмотрели родители, которые отпустили ребёнка плавать далеко от берега. Его также вытащили из воды спасатели.

Ещё одна 11-летняя девочка едва не утонула на озере Тёплом. На надувном матрасе она плавала далеко за буйками, но в какой-то момент плавательное средство перевернулось, и девочка начала тонуть. К ней, к счастью, также подоспели спасатели.