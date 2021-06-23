ВОЗ нашла нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе

Специалисты Всемирной организации здравоохранения провели инспекцию российских предприятий, на которых идёт производство вакцины «Спутник V». На заводе в Уфе были найдены нарушения.
На заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» выявлены нарушения, которые касаются окружающей среды и выбросов. Эти недочёты никак не влияют на эффективность и на качество самой вакцины. Об этом заявляет замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев.
РИА «Новости» со ссылкой на представителей Министерства промышленности и торговли России сообщают, что на заводе уже начали устранять выявленные нарушения.