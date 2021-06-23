Спортсмены из Башкирии готовятся к Олимпиаде в Токио

Ежегодно 23 июня отмечается Международный Олимпийский день. Когда в 1894 году была озвучена идея возрождения традиции древнегреческих олимпиад. Весь спортивный мир сегодня готовится к Играм в Токио, которые были отложены в 2020. В состав сборной России есть представители и нашей республики. Кто-то уже точно отобрался, а кто-то еще в ожидании.

Совершенно точно в олимпийский состав вошли рапиристы Аделина Загидуллина и Тимур Сафин. Аделина выступит и в личных соревнованиях, Тимур – в командных. Алсу Миназова из Башкортостана будет представлять Россию в гребном слаломе. Не будем забывать и об уроженках республики, ныне выступающих за другие регионы в современном пятиборье: Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова в основном составе, Аделина Ибатуллина – в запасе.