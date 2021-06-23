В Уфе показали, как проходят тренировки по гребному слалому

А теперь более подробно о гребном слаломе, в котором предстоит выступить на играх уроженке Илишевского района. Мало кто знает, но Алсу Миназова начинала свой путь к Олимпиаде в уфимском Инорсе. Именно на этом канале и преодолевала первые пороги спортсменка. Сейчас водная трасса стала меньше, но соревнования все же продолжают проводить.
Сразу и не распознать в суровом горном потоке инорсовский канал. Но именно здесь воспитывают спортсменов гребного слалома. Поэтому пока башкирская школа и может конкурировать на российском уровне, хотя из-за стройки канал сократили.
Игорь Перепелов еще не знает, что через некоторое время ему придется преодолевать дистанцию со сломанным веслом на каноэ в категории одиночек.
Хорошо в другой попытке все получилось – Игорь Переплов по итогам двух стартов стал бронзовым призером республиканского первенства, а эта роковая блондинка готова пойти по стопам Алсу Миназовой.
Спортсменам важно непросто преодолеть канал. Нужно еще пройти все ворота. Например, вешки зеленого цвета проплывают по течению, красного – против.
Но этот вид спорта привлекает ребят, которым достаточно один раз посмотреть на состязания.
Сильнейшие по итогам республиканских соревнований выступят на состязаниях уже окружного уровня.