В Уфе показали, как проходят тренировки по гребному слалому

А теперь более подробно о гребном слаломе, в котором предстоит выступить на играх уроженке Илишевского района. Мало кто знает, но Алсу Миназова начинала свой путь к Олимпиаде в уфимском Инорсе. Именно на этом канале и преодолевала первые пороги спортсменка. Сейчас водная трасса стала меньше, но соревнования все же продолжают проводить.

Сразу и не распознать в суровом горном потоке инорсовский канал. Но именно здесь воспитывают спортсменов гребного слалома. Поэтому пока башкирская школа и может конкурировать на российском уровне, хотя из-за стройки канал сократили.

Раньше к нам с удовольствием приезжали из других регионов. Валентина Егорова, главный судья соревнований

Игорь Перепелов еще не знает, что через некоторое время ему придется преодолевать дистанцию со сломанным веслом на каноэ в категории одиночек.

Хорошо в другой попытке все получилось – Игорь Переплов по итогам двух стартов стал бронзовым призером республиканского первенства, а эта роковая блондинка готова пойти по стопам Алсу Миназовой.

Трасса достаточно несложная, но есть ошибки. Главное видеть струйки, по которым можно пройти. Анастасия Ширяева, участница соревнований

Спортсменам важно непросто преодолеть канал. Нужно еще пройти все ворота. Например, вешки зеленого цвета проплывают по течению, красного – против.

Но этот вид спорта привлекает ребят, которым достаточно один раз посмотреть на состязания.

Увидел, как тренируются люди, решил узнать, как это. Потом меня посадили в полиэтилен. Все так началось. Арсен Галяев, участник соревнований