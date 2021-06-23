В Уфе прошел чемпионат республики по пляжному теннису

Также свои силы на корте проверили младшие юноши со всей страны. Кому из участников удалось повысить спортивный разряд и как телеоператор чуть не стал причиной поражения одной из команд?

Обошлось без сломанных ракеток, но переживаний на корте у детей хватало. Всероссийские старты среди спортсменов не старше десяти лет – это и проверка на стрессоустойчивость и на физическую выносливость. Хотя организаторы турниров всячески способствуют минимизировать нагрузку на детей. Участники соревнований играют по два сета до четырех геймов, а не до шести как взрослые. К тому же по новой системе на таких турнирах заменили мячи. Теперь они на 50% легче, чем у профессионалов, и мягче. Так юные теннисисты могут дольше удерживать подачу и наносить большее количество ударов.

Так у них проявляется интерес. То ли дело, когда ты можешь один раз ударить по тяжелому мячу, не у всех это получается. Сейчас это придумали, и большее число детей могут это сделать. Игорь Киреев, главный судья соревнований

В столице республики подобные турниры стараются проводить каждую неделю. За соревновательной практикой сюда приезжают гости из Казани, Самары, Ижевска и не только. Одна из претенденток на победу – Амира Назмутдинова из Уфы. Ее очередные 4:0 уже становятся традицией в судейском протоколе.

Я очень быстрая, самая быстрая в группе. Игра была хорошая, мне понравилась. Я настроена на первое место. Амира Назмутдинова, участница соревнований

Обманка, как ее здесь называют, удалась. У профессионалов свои хитрости ведения боя. В чемпионате республики по пляжному теннису по разные стороны сетки оказались мастера и любители. Последним победа нужнее. По регламенту соревнований финалисты турнира получают спортивный разряд кандидатов в мастера спорта.

Владислав Минубаев и Салават Гараев впервые пробуют силы в теннисе на песке. Они давно играют вместе, но до этого всегда на кортах. Участвуют в различных любительских турнирах по всей стране. На этот раз решили попробовать силы на республиканском уровне.

Сначала было необычно, потом попривыкли. Другая игра, другое движение, но понравилось. Думаю, дальше можно будет потренироваться. Владислав Минубаев, участник соревнований

И такое тоже случается. В пляжном теннисе своя специфика. Во-первых, это уменьшенная площадка и выступают здесь парами. Но главное отличие его от большого – игра здесь идет слета. Отбить мяч после падения на поверхность не получится, ведь все происходит на песке.