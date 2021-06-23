На Общероссийском юридическом форуме в Уфе обсудили цифровизацию права

Направлены наши усилия на то, чтобы максимально оцифровать все сферы нашей жизнедеятельности. Благодаря тому, что работу мы начали значительно раньше, нам это существенно помогло в том числе в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией. Когда президентом был принят целый ряд социальных решений по выплатам, и другим мерам соцподдержки, все это делалось в цифре, через портал Госуслуг. Все связанное с цифровизацией имеет смысл сделать жизнь проще и легче.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан