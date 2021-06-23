На Общероссийском юридическом форуме в Уфе обсудили цифровизацию права

В
республике можно будет получить бесплатную юридическую помощь. Консультировать
по обращениям будет виртуальный помощник, который будет обрабатывать запросы в
режиме онлайн на основе искусственного интеллекта. Сегодня новую систему
представили в ходе Всероссийского юридического форума.
Выйти
на сервис можно через страницу башкортостанского отделения Ассоциации юристов.
Вопрос цифровизации в том числе и в этой сфере был одним из ключевых. Участники
обсудили проблемы защиты прав личности в цифровую эпоху и борьбы с
киберпреступностью. Открывал пленарную часть форума глава республики Радий
Хабиров, который сам является дипломированным юристом.
Направлены наши
усилия на то, чтобы максимально оцифровать все сферы нашей жизнедеятельности.
Благодаря тому, что работу мы начали значительно раньше, нам это существенно
помогло в том числе в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией. Когда президентом
был принят целый ряд социальных решений по выплатам, и другим мерам
соцподдержки, все это делалось в цифре, через портал Госуслуг. Все связанное с
цифровизацией имеет смысл сделать жизнь проще и легче.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Площадкой
для форума выступило новое здание Центра управления республикой. Для гостей
устроили экскурсию и рассказали о задачах, стоящих перед ЦУРом. Он позволяет
координировать работу органов исполнительной власти и местного самоуправления,
перейти от точечного решения отдельных проблем к комплексному подходу. За тем,
выполнена работа на местах или нет, следит автоматизированная система. Само
здание построено рядом с администрацией главы. Башкортостан стал пилотным
регионом, где начал работать подобный центр. Гости дали ему высокую оценку.
Сооружение, в
котором мы находимся, сами проекты – все это, конечно, на благо Башкортостана,
России, для нас, кто на федеральном уровне работает, это хороший пример. Башкортостанское
отделение юристов всегда было передовым.Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству
Мы видим, что есть
над чем работать, провели опрос, понимаем, что и компьютеризацию нужно
провести, чтобы людей научить более эффективно пользоваться компьютерами, плюс все населенные пункты
охватить интернетом. Мы увидели, на какие социальные слои можно опираться при
продвижении цифровизации в целом и цифровизации права.Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан