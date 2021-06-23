Житель Уфы, обвиненный дочерьми в изнасиловании, получил 5 лет строгого режима

Женщина написала на супруга заявление. Она призналась: её действительно смущало, что муж ночует в детской. Чуть позднее мать девочек отказалась от собственных показаний, а проведенная экспертиза показала: младшая девочка невинна. Сам Рашид Гарифуллин после ареста сознался в интимной связи с младшей дочерью. Супруга считает, что «нужные» показания из него «выбили». Сёстры заявили, что всё придумали.