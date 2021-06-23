Житель Уфы, обвиненный дочерьми в изнасиловании, получил 5 лет строгого режима

Пять лет строгого режима. В Уфе вынесен приговор Рашиду Гарифуллину. Его дочери заявили, что отец их изнасиловал, а затем передумали.

Фото №1 - Житель Уфы, обвиненный дочерьми в изнасиловании, получил 5 лет строгого режима

Всё началось весной прошлого года. Супруга Гарифуллина обратилась в полицию и сообщила, что он избил 19-летнюю дочь. Приехавшему участковому девушка заявила, что папа её изнасиловал, а ещё надругался над 15-летней сестренкой, после чего спал с ней полгода.

Фото №2 - Житель Уфы, обвиненный дочерьми в изнасиловании, получил 5 лет строгого режима

Женщина написала на супруга заявление. Она призналась: её действительно смущало, что муж ночует в детской. Чуть позднее мать девочек отказалась от собственных показаний, а проведенная экспертиза показала: младшая девочка невинна. Сам Рашид Гарифуллин после ареста сознался в интимной связи с младшей дочерью. Супруга считает, что «нужные» показания из него «выбили». Сёстры заявили, что всё придумали.

Оправдательный приговор в наших судах – как брак в работе. Суды практически никогда никого не оправдывают. Данный приговор будет обжалован в Верховном суде Республики Башкортостан.

Газинур Кагарманова, адвокат Рашида Гарифуллина
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