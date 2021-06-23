В роддоме Уфы по неизвестным причинам умерла беременная женщина

В Башкортостане женщина умерла на 18-й неделе беременности. 22-летнюю жительницу Чишминского района пытались спасти в 4-м роддоме в Уфе. В больнице она умерла на третий день. Официальной причины смерти пока нет.

Сообщение пишет мне: «Да нормально всё» – и отправила смайлик с любовью. Разиля Аюпова, мама умершей

На следующий день её не стало. 22-летняя Лилия Аюпова была на 18-й неделе беременности. Почти половина срока. У малыша уже билось сердце. Со слов мамы погибшей, у дочери начался сильный токсикоз.

Ей сделали УЗИ в приёмном покое, и оказалось, что ребёнок там умер. Разиля Аюпова, мама умершей

Молодую женщину положили в больницу. Находилась одна в палате. Сил у пациентки не было настолько, что она лежала в памперсе.

Говорит, памперс переполнен, а никто не заходит. Жаловалась, что плохо, сердце болит. Дверь закрыта, а сил кричать нет. Разиля Аюпова, мама умершей

Мама с дочкой постоянно были на связи. Видимо, даже на каком-то ментальном уровне.

Утром сон вижу: она кричит, меня зовет. У меня душа горит, места не могу себе найти. Разиля Аюпова, мама умершей

Именно в то утро семья и узнала, что Лилии больше нет. С ней не успели попрощаться. Ни родители, ни отец ребёнка.

Не успел проститься. Навещали 19-го, вещи отвезли. Не пустили, сказали ковид. Радмир Гатауллин

Беременность, по словам отца неродившегося ребёнка, пара планировала. Для этого заранее проходили обследования.

Оба очень хотели ребёнка и ответственно к этому относились. Она наблюдалась в платной клинике, сдавала все анализы, доверяла врачам. Никаких противопоказаний не было. Радмир Гатауллин

Почему женщина умерла на 18-й неделе беременности, ответ медики дать сейчас не могут и даже не имеют права. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

До сих пор не верится, что нашей девочки нет. Не должны родители хоронить детей. Алла бирса, все рассмотрят, найдут виновных. Они должны ответить. Мубарак Ишмуратова, родственница умершей