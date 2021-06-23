В роддоме Уфы по неизвестным причинам умерла беременная женщина

В Башкортостане женщина умерла на 18-й неделе беременности. 22-летнюю жительницу Чишминского района пытались спасти в 4-м роддоме в Уфе. В больнице она умерла на третий день. Официальной причины смерти пока нет.
На следующий день её не стало. 22-летняя Лилия Аюпова была на 18-й неделе беременности. Почти половина срока. У малыша уже билось сердце. Со слов мамы погибшей, у дочери начался сильный токсикоз.
Молодую женщину положили в больницу. Находилась одна в палате. Сил у пациентки не было настолько, что она лежала в памперсе.
Мама с дочкой постоянно были на связи. Видимо, даже на каком-то ментальном уровне.
Именно в то утро семья и узнала, что Лилии больше нет. С ней не успели попрощаться. Ни родители, ни отец ребёнка.
Беременность, по словам отца неродившегося ребёнка, пара планировала. Для этого заранее проходили обследования.
Почему женщина умерла на 18-й неделе беременности, ответ медики дать сейчас не могут и даже не имеют права. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Врачи говорили, что будет девочка. Пара как раз мечтала о дочке. Ребёнок так и остался в утробе матери, словно навсегда под сердцем. Их так и похоронили.