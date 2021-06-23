В Башкирии МРОТ повысят до прожиточного минимума

В Башкортостане минимальный размер оплаты труда станет не ниже прожиточного минимума. Соответствующие поправки готовятся принять в республиканском Госсобрании. Сегодня состоялось 35-е заседание, на повестке которого было около 50 вопросов. В их числе изменения в Конституции, закон о тишине, регламентирование самокатов и не только.
Самокаты по мнению депутатов – средства не только индивидуальной мобильности, но и ответственности. Именно поэтому в республике намерены ввести штрафы за нарушение при их использовании – от одной до четырех тысяч рублей. Законодатели разработали детальный регламент, как должны пользоваться двухколесным транспортом, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих.
Изменения хотят внести и в закон о тишине. На сегодня жалобы на шумных соседей рассматривают административные комиссии, которые собираются, как правило, по мере накопления материалов. Процедура настолько длительная, что привлечь нарушителей к ответственности удается далеко не всегда. Комитет по правопорядку предложил передать эту функцию мировым судьям.
Полностью переписали депутаты закон о молодежной политике. Акценты делаются на формирование духовно-нравственных качеств. А вот увеличение возрастных границ, т.е. признание молодыми людей не до 30, а до 35 лет, даст больше возможностей.
Впервые на заседании депутаты заслушали информацию о деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Владислав Дзюба рассказал о том, сколько заключенных отбывают наказание на территории республики, а также об их трудовом перевоспитании в стенах колоний. В Госсобрании даже организовали выставку продукции, которую осужденные производят в своих цехах.
Одним из основных вынесенных на рассмотрение стал законопроект об изменениях в Конституции Республики Башкортостан. К примеру, предлагается закрепить размер минимальной оплаты труда не ниже уровня прожиточного минимума. Важнейшим приоритетом госполитики должны стать дети и семейное воспитание, а также сохранение культурной самобытности народной Республики Башкортостан. К числу основных можно отнести и создание госреестра национального наследия. В него предлагается включить в том числе уникальные природные объекты, такие как заповедник «Шульган-Таш», природный парк «Иремель», башкирские шиханы и не только. В этом случае они будут под сохранностью самой Конституцией.
В Конституцию республики вносится более 140 поправок. Будет затронуто порядка 30 законов, которые придется менять параллельно. С докладами депутатов ознакомился и глава республики Радий Хабиров. Всего на заседании Госсобрания рассмотрели свыше 50 вопросов. Таким образом, законодатели завершили весеннюю сессию. И вновь в этом зале они соберутся уже осенью.