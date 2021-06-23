В Башкирии МРОТ повысят до прожиточного минимума

В Башкортостане минимальный размер оплаты труда станет не ниже прожиточного минимума. Соответствующие поправки готовятся принять в республиканском Госсобрании. Сегодня состоялось 35-е заседание, на повестке которого было около 50 вопросов. В их числе изменения в Конституции, закон о тишине, регламентирование самокатов и не только.

Самокаты по мнению депутатов – средства не только индивидуальной мобильности, но и ответственности. Именно поэтому в республике намерены ввести штрафы за нарушение при их использовании – от одной до четырех тысяч рублей. Законодатели разработали детальный регламент, как должны пользоваться двухколесным транспортом, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих.

Первое – это ограничение скорости до 10 км час. На одном самокате не может быть больше одного человека, дети до 14 лет не имеют права самостоятельно пользоваться, если рядом нет взрослых, и меры безопасности – ношение шлема и светоотражающих элементов в темное время суток. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Изменения хотят внести и в закон о тишине. На сегодня жалобы на шумных соседей рассматривают административные комиссии, которые собираются, как правило, по мере накопления материалов. Процедура настолько длительная, что привлечь нарушителей к ответственности удается далеко не всегда. Комитет по правопорядку предложил передать эту функцию мировым судьям.

У мирового судьи есть четкое прохождение документации от поступления протокола до заседания. Мировыми судьями вопрос будет рассматриваться более эффективно, быстрее, и, наверное, более серьезные меры воздействия будут приниматься по отношению к нарушителю. Владимир Нагорный, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам

Полностью переписали депутаты закон о молодежной политике. Акценты делаются на формирование духовно-нравственных качеств. А вот увеличение возрастных границ, т.е. признание молодыми людей не до 30, а до 35 лет, даст больше возможностей.

Это дает возможность многим молодым людям, семьям получить гарантии, которые предусмотрены в других законах РФ и РБ. Раиль Асадуллин, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту

Впервые на заседании депутаты заслушали информацию о деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Владислав Дзюба рассказал о том, сколько заключенных отбывают наказание на территории республики, а также об их трудовом перевоспитании в стенах колоний. В Госсобрании даже организовали выставку продукции, которую осужденные производят в своих цехах.

Одним из основных вынесенных на рассмотрение стал законопроект об изменениях в Конституции Республики Башкортостан. К примеру, предлагается закрепить размер минимальной оплаты труда не ниже уровня прожиточного минимума. Важнейшим приоритетом госполитики должны стать дети и семейное воспитание, а также сохранение культурной самобытности народной Республики Башкортостан. К числу основных можно отнести и создание госреестра национального наследия. В него предлагается включить в том числе уникальные природные объекты, такие как заповедник «Шульган-Таш», природный парк «Иремель», башкирские шиханы и не только. В этом случае они будут под сохранностью самой Конституцией.

Усиливается экологическая и социальная составляющая нашего основного закона. То, что раньше не имело места, сегодня будет иметь конституционную ценность. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан