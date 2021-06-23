Сорванные крыши и поваленные деревья: над Башкирией пронесся сильный ураган

Над республикой сегодня вместе с проливным дождем и градом пронёсся ураган. Сообщения о последствиях разгула стихии поступают из разных уголков республики.

Снесло крышу в прямом смысле слова. Без кровли в деревне Новокулево осталось 25 семей. Сильный ветер срывал шифер, крушил бани и гаражи, вокруг стоял грохот и кромешная темнота, рассказывают местные. Выйти на улицу и понять, что происходит, было просто невозможно, вспоминает Фануза Сабирьяновна.

Только когда уже крыша и стекла упали, тогда мы выглянули, хотя было очень страшно. Прямо над нами резко опустилась туча, закрутило все. Фануза Апанасевич

Град сломал теплицы, побил урожай и повредил линии электропередач. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас энергетики ликвидируют последствия разгула стихии и восстанавливают подачу электричества.

Последствия бушующей стихии видны и в других районах республики. В Стерлитамакском районе, в селе Мариинский, улетела крыша частного жилого дома. Кровля накрыла собой близстоящие автомобили. Повреждения получили 3 легковые машины. У деревьев поотрывало ветви. Не лучше обстоит ситуация и в Благоварском районе.

В Шаранском районе лишился крыши сельский дом культуры. Сильный ветер повредил кровлю старокучербаевской школы. Ураган прошёл и в деревне Юламаново Аургазинского района. Ливень и сильный ветер обрушились на деревню в обеденное время. Местные жители сообщают, что стихией частично снесены крыши нескольких жилых домов, разрушены фронтоны, повалены деревья. Сорванный с крыши в Янауле шифер попадал на землю, словно снаряды. Под обстрелом оказались проезжающие мимо автомобили и стоящие на парковке машины. Обошлось без пострадавших.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в связи со штормовым предупреждением ведомство работает в режиме повышенной готовности. В центр продолжают поступать звонки из разных уголков республики. Сообщения уже поступили из 10 районов.