Жительница Уфы выиграла квартиру благодаря вакцинации

В прямом эфире телеканала «Вся Уфа» разыграли квартиру. Обладательницей жилплощади стала женщина, которая вакцинировалась в городской больнице № 8.
Напомним, акция «Здоровая Уфа» проходила с 14 мая по 20 июня. Для участия в ней нужно было сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, получить флаер с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте. Еще 10 вакцинировавшихся стали обладателями новых смартфонов.
Темпы вакцинации от коронавируса в Башкортостане выросли на 28%. Сегодня в республику дополнительно поступило 18 900 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Ее распределят между медицинскими организациями городов Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска. Очередная партия вакцин от COVID-19 ожидается 25-26 июня – 54 600 доз.