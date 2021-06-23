Жительница Уфы выиграла квартиру благодаря вакцинации

Напомним, акция «Здоровая Уфа» проходила с 14 мая по 20 июня. Для участия в ней нужно было сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, получить флаер с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте. Еще 10 вакцинировавшихся стали обладателями новых смартфонов.