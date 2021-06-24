Жительница Башкирии оформила кредит на имя бывшего мужа

Жительница Башкирии оформила кредит на своего бывшего супруга, используя копию его паспорта, на сумму 14 тысяч рублей. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Злоумышленница оформила в интернете кредит на имя своего бывшего супруга. Для оформления кредитного договора она использовала копию паспорта потерпевшего. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды.