Жительница Башкирии оформила кредит на имя бывшего мужа

Жительница Башкирии оформила кредит на своего бывшего супруга, используя копию его паспорта, на сумму 14 тысяч рублей. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Злоумышленница оформила в интернете кредит на имя своего бывшего супруга. Для оформления кредитного договора она использовала копию паспорта потерпевшего. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды.
Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. В отношении его бывшей супруги возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".