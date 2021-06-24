В Уфе столкнулись сразу три автомобиля: пострадала женщина

Накануне в башкирской столице произошло ДТП с участием трех автомобилей - водитель "Гранты" столкнулся с автомашиной Kia Sorento, которую откинуло на Nissan Murano. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
ДТП произошло напротив жилого дома №85/1 по улице Заки Валиди. Виновником аварии оказался 21-летний водитель "Гранты". По всей видимости, парень попросту не рассчитал дистанцию.
42-летняя пассажирка "Гранты" получила различные травмы. Женщину госпитализировали. По факту массовой аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.