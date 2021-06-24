В Башкирии осудят пятерых участников наркосообщества, у которых изъяли более 8 кг наркотиков

В Башкирии пятерых участников наркосообщества обвиняют в хранении и сбыте наркотиков, а также в подделке официального удостоверения и приобретении огнестрельного оружия. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Все началось в прошлом году. Пятеро мужчин вступили в Интернет-магазин с целью распространения запрещенных веществ в Чишминском, Янаульском, Кармаскалинском, Краснокамском и Уфимском районах, а также в Уфе.
Свою вину мужчины не признали. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд РБ.