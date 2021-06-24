В Башкирии рабочим завода не платили зарплату больше года

Между тем коммерческая фирма имела в распоряжении денежные средства, необходимые для выплаты заработной платы, которые направила на расчеты с поставщиками, подрядчиками, а также на погашение кредитов и займов. По данному факту прокуратура района организовала доследственную проверку, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Кроме того, по требованию прокуратуры организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

пресс-служба прокуратуры Башкирии