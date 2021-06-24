В Башкирии рабочим завода не платили зарплату больше года
В Краснокамском районе Башкирии сотрудники одного из заводов остались без зарплаты. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство начало проверку.
Руководство завода не платило зарплату рабочим с января 2020 года по апрель 2021 года. Без своих кровно заработанных остались 28 сотрудников, а сумма задолженности перед ними составила около 870 тысяч рублей.
Между тем коммерческая фирма имела в распоряжении денежные средства, необходимые для выплаты заработной платы, которые направила на расчеты с поставщиками, подрядчиками, а также на погашение кредитов и займов. По данному факту прокуратура района организовала доследственную проверку, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Кроме того, по требованию прокуратуры организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
пресс-служба прокуратуры Башкирии
Задолженность погашена в полном объеме. Расследование уголовного дела находится на особом контроле.