В Башкирии рабочим завода не платили зарплату больше года

В Краснокамском районе Башкирии сотрудники одного из заводов остались без зарплаты. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство начало проверку.

Фото №1 - В Башкирии рабочим завода не платили зарплату больше года

Руководство завода не платило зарплату рабочим с января 2020 года по апрель 2021 года. Без своих кровно заработанных остались 28 сотрудников, а сумма задолженности перед ними составила около 870 тысяч рублей.

Между тем коммерческая фирма имела в распоряжении денежные средства, необходимые для выплаты заработной платы, которые направила на расчеты с поставщиками, подрядчиками, а также на погашение кредитов и займов. По данному факту прокуратура района организовала доследственную проверку, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Кроме того, по требованию прокуратуры организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Задолженность погашена в полном объеме. Расследование уголовного дела находится на особом контроле.

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