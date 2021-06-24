К проекту «Атайсал» присоединился предприниматель из Сибая

Меценат помог с ремонтом общежития и полностью оснастил учебный кабинет колледжа строительства и сервиса. В этой аудитории будут учиться по специальностям «Гостиничное дело», «Туризм» «Администрирование отеля».
При поддержке депутата башкирского парламента Дениса Назарова закупили мебель и учебные материалы. Большинство студентов колледжа – иногородние. Их ждет еще один сюрприз в новом учебном году. В общежитии провели капитальный ремонт.
Отметим, что инициатором проекта стал Радий Хабиров. «Атайсал» – в переводе с башкирского означает «малая родина». Замысел проекта заключается в поиске людей неравнодушных к жизни родных деревень и городов для реализации благотворительных программ и проектов.