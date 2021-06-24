В Уфе за решётку отправились экс-полицейские, обвиняемые в изнасиловании дознавательницы

В громком деле об изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе поставлена точка. Трое экс-полицейских, которых девушка обвинила в изнасиловании, отправились за решётку. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

Напомним, ещё в 2018 году 23-летняя дознавательница обвинила своих старших коллег — Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — в групповом изнасиловании на одном из мероприятий в отделе. Все четверо фигурантов были уволены из правоохранительных органов, началось долгое расследование. Сначала экс-полицейских признали виновными, но защита обвиняемых добилась смягчения приговора – двое были совсем оправданы, а третий получил сокращение срока.

Однако защита пострадавшей не согласилась с вынесенным решением. Верховный суд рассмотрел дело повторно и вынес приговор: Галиева и Матвеева отправили в колонию общего режима на 7 лет, а Яромчука – на 5 лет и 6 месяцев.

Фото №1 - В Уфе за решётку отправились экс-полицейские, обвиняемые в изнасиловании дознавательницы

Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокурора и, кассационные жалобы на апелляционный приговор сторон потерпевшей и осужденного Павла Яромчука определил отменить его и направить дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан в ином составе суда, по результатам которого все фигуранты признаны виновными. Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Павлу Яромчуку в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Всем осужденным надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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