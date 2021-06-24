В Уфе за решётку отправились экс-полицейские, обвиняемые в изнасиловании дознавательницы

Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокурора и, кассационные жалобы на апелляционный приговор сторон потерпевшей и осужденного Павла Яромчука определил отменить его и направить дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан в ином составе суда, по результатам которого все фигуранты признаны виновными. Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Павлу Яромчуку в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Всем осужденным надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда.

пресс-служба СК РФ по РБ