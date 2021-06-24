В Уфе за решётку отправились экс-полицейские, обвиняемые в изнасиловании дознавательницы

В громком деле об изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе поставлена точка. Трое экс-полицейских, которых девушка обвинила в изнасиловании, отправились за решётку. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
Напомним, ещё в 2018 году 23-летняя дознавательница обвинила своих старших коллег — Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — в групповом изнасиловании на одном из мероприятий в отделе. Все четверо фигурантов были уволены из правоохранительных органов, началось долгое расследование. Сначала экс-полицейских признали виновными, но защита обвиняемых добилась смягчения приговора – двое были совсем оправданы, а третий получил сокращение срока.
Однако защита пострадавшей не согласилась с вынесенным решением. Верховный суд рассмотрел дело повторно и вынес приговор: Галиева и Матвеева отправили в колонию общего режима на 7 лет, а Яромчука – на 5 лет и 6 месяцев.