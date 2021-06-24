В Уфе стартовала ежегодная экологическая акция по сбору батареек

В Уфе стартовала ежегодная экологическая акция. Она проходит по улице Бельской и продлится до 28 июня. Даже дома использованные батарейки нужно не просто бросать в ведро а складировать отдельно, говорят экоактивисты.

Участники привозят сразу несколько килограмм батареек, которые они собирают целый год. Те организации или жители,  которые сдадут больше всего, могут стать участниками конкурса и выиграть призы. Контейнер устанавливают уже третий год.

В первый раз собрали  1 тонну 300 килограмм батареек. В следующий год – три  тонны, в этом же организаторы рассчитывают на еще большее количество правильно утилизированных источников электричества.

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