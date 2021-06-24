В Уфе стартовала ежегодная экологическая акция по сбору батареек

В Уфе стартовала ежегодная экологическая акция. Она проходит по улице Бельской и продлится до 28 июня. Даже дома использованные батарейки нужно не просто бросать в ведро а складировать отдельно, говорят экоактивисты.

Участники привозят сразу несколько килограмм батареек, которые они собирают целый год. Те организации или жители, которые сдадут больше всего, могут стать участниками конкурса и выиграть призы. Контейнер устанавливают уже третий год.