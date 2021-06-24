Юрий Шевчук в гостях у Урганта передал привет родной Уфе

Я был простой парень, из уральского города, в котором любили джаз и суровый рок. Первую концертную программу в Ленинграде мы сыграли в 1986 году. Помню, тогда в гримерку зашли Цой, Кинчев, Гребенщиков. Все пожали руку и приняли в свою стаю!

Юрий Шевчук