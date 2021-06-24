Юрий Шевчук в гостях у Урганта передал привет родной Уфе

Лидер культовой группы «ДДТ» Юрий Шевчук посетил программу «Вечерний Ургант». Артист рассказал о карантине, ближайших творческих планах, а также вспомнил, как переехал из Уфы в Санкт-Петербург.
Юрий Шевчук отметил, что всегда был простым парнем из простого уральского города, где любили суровую музыку.
По словам артиста, именно благодаря «башкирской закалке» группе удалось принести в рок-клуб дух и настроение, которые близки рабочему классу. Юрий Шевчук признался, что до сих пор любит Уфу и передал землякам пламенный привет.