Юрий Шевчук в гостях у Урганта передал привет родной Уфе

Лидер культовой группы «ДДТ» Юрий Шевчук посетил программу «Вечерний Ургант». Артист рассказал о карантине, ближайших творческих планах, а также вспомнил, как переехал из Уфы в Санкт-Петербург.

Фото №1 - Юрий Шевчук в гостях у Урганта передал привет родной Уфе

Юрий Шевчук отметил, что всегда был простым парнем из простого уральского города, где любили суровую музыку.

Я был простой парень, из уральского города, в котором любили джаз и суровый рок. Первую концертную программу в Ленинграде мы сыграли в 1986 году. Помню, тогда в гримерку зашли Цой, Кинчев, Гребенщиков. Все пожали руку и приняли в свою стаю!

Юрий Шевчук 

По словам артиста, именно благодаря «башкирской закалке» группе удалось принести в рок-клуб дух и настроение, которые близки рабочему классу. Юрий Шевчук признался, что до сих пор любит Уфу и передал землякам пламенный привет.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти