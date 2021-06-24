Стало известно, когда состоится премьера фильма «Уфа – город-герой труда»

Уже сегодня, 24 июня, состоится премьера фильма «Уфа – город-герой труда». Его покажут в кинотеатре «Родина».
Фильм расскажет о жизни и работе города в тылу, о тяжёлых военных судьбах, о любви и мире. Режиссеры картины хотел показать, что подвиги совершались не только на фронте. Документальный фильм с элементами игрового кино снят уфимцами для уфимцев.
Премьера фильма будет сопровождаться интересным интерактивом. Например, гостей будут угощать лимонадом, который приготовлен по советскому рецепту. Также зрители смогут рассмотреть реквизит фильма, сфотографироваться с актёрами киноленты. Также на премьере фильма выступит группа «Сердце». А самые увлечённые уфимцы смогут обсудить просмотренный фильм с творческим коллективом создателей.
Согласно Указу Главы РБ, пропускать в кинотеатр будут на основании документов, подтверждающих антикоронавирусный статус: сертификатов о вакцинировании, справок о медотводе либо при наличии отрицательного теста ПЦР. Как отмечают организаторы кинопоказа, многие сделали прививку заранее, чтобы попасть на премьеру.
После премьеры в столице документальный фильм «Уфа – город-герой труда» разойдется по другим кинотеатрам республики, а также социальным сетям. Посмотреть его смогут не только жители Башкирии – все пользователи сети интернет. Осенью кинокартину о военной Уфе ждет федеральная премьера: ее покажут в рамках московского кинофестиваля военно-патриотического кино имени Василия Ланового.
Напомним, что документальный фильм «Уфа – город-герой труда» снят при поддержке гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Сумма денежной поддержки – 500 тысяч рублей, однако стоимость съемок обошлась раз в 10 дороже.
А в преддверии премьеры информационное агентство «Башинформ» поделилось интересными и увлекательными фактами о создании фильма.
1. Сняли за 500 тысяч, хотя это стоит в 10-20 раз дороже
Фильм снимали на грант Президента России на развитие гражданского общества. Это был первый опыт получения грантов коллектива, поэтому на миллионный контракт претендовать не приходилось. Для первого раза максимум – 500 тысяч рублей. Когда наш проект увидели профессионалы-профессионалы, они только головами качали – нет, такое стоит существенно больше, минимум пять миллионов. А лучше - десять. Как мы справились? Нам помогли спонсоры – кто деньгами, кто транспортом, кто реквизитом. Мы всем им обязательно скажем спасибо.
2. Из ста актеров только три профессиональные
Всего в титрах около ста человек – исполнители ключевых ролей и массовка, но профессионалов среди них только три - это Анастасия Речистер, Светлана Бронникова и Андрей Ватагин. Исполнители остальных ролей никогда не снимались в кино и не играли в профессиональных театрах. Профессора играл преподаватель УГНТУ и философ Михаил Бреслер, сторожа Шахова - известный уфимский фотограф Валерий Шахов, итальянского диктора – ресторатор Элио Каппиелло. По сути, сыграли сами себя и получилось у них это лучше, чем если бы в образ входили актеры. И да, все они играли бесплатно – за драйв и эмоции. Незадолго до съемок мы бросили клич и собрали достаточно желающих сняться в массовке. Приезжали из городов республики, Новосибирска и даже Сочи.
3. Оператор купил камеру на свои деньги
Оператор-постановщик и режиссёр фильма Артемий Хамидуллин специально для съемок купил дорогую профессиональную кинокамеру, позволяющую снимать в формате 4K, и другое оборудование. Всего более чем на миллион рублей. Эта долгосрочная покупка позволит снять еще не одну красивую ленту.
4. Для съемок одолжили объектив Радия Хабирова
Для съемки одной из сцен нужен был объектив конкретной модели. Выяснилось, что как раз такой есть в пресс-службе Главы республики Радия Хабирова. С «высокой санкции» нам его одолжили на два дня. По сути, актер стал вторым человеком, на которого этот объектив наводил резкость. Можно я не буду говорить, кто именно это был?
5. Кино помогали делать специалисты федеральных каналов
Сценарий фильма писала уфимка Ирина Бычкова. Она училась в Лос-Анджелесе, сотрудничала с ТНТ, СТС, ТВ-3 и «Камеди клабом». Заставку и часть эффектов делала бригада людей, создающих заставки на передачи крупнейших федеральных каналов.
6. Реквизит собирали по музеям и делали своими руками
Почти весь реквизит в фильме – настоящий, из той эпохи. Найти его по Башкирии оказалось невероятно сложно. Искали всем миром. Хирургическую лампу нашли в подвале Бирской больницы, микрофон Левитана хранится в музее связи «Башинформсвязи», где-то старую печатную машинку, где-то полевой телефон радиосвязи. В Демском депо стоит старый поезд как раз той модели, что увозил солдат на фронт. Несколько сцен снимали в музее Тюлькина. Там специально для этого персонал снял все картины – мы не имеем права притрагиваться к полотнам. Что-то делали сами. Например, печатали агитационные плакаты, карикатуры. Как сделали приемник – обернули тарелку черной бумагой, получилось очень похоже. Работники музея даже спрашивали, где нашли такой хорошо сохранившийся образец.
7. Чтобы попасть на премьеру, люди пошли делать прививку
Через несколько дней после того, как объявили дату премьеры, вышел указ Главы РБ о новых антикоронавирусных правилах. Среди них – в кинотеатры можно ходить только с сертификатом о прививке или свежим ПЦР-тестом. В итоге, чтобы попасть на премьеру, часть съемочной группы и приглашенные гости экстренно пошли прививаться раньше планируемого – они хотели это сделать после того, как закончится кутерьма. Сделать вакцину оказалось не просто – в городе ажиотаж и явный дефицит, поэтому им пришлось побегать по заведениям, чтобы узнать, где еще есть ампулы.
8. Фильм включили в программу престижного кинофестиваля
Еще до премьеры фильм попал в конкурсную программу престижного кинофестиваля военно-патриотического кино памяти Василия Ланового, который ушел из жизни от коронавируса. Его родственники решили продолжить традицию, узнали о нашем кино и предложили поучаствовать. Это очень почетно для нас.
9. Кино покажут всем желающим бесплатно
24 июня премьерный показ пройдет в уфимском кинотеатре «Родина», после его повезут по всей сети киностудии «Башкортостан», это 27 кинотеатров в городах и районах республики. Все сеансы будут бесплатными. Более того, сразу после премьеры мы выложим фильм в хорошем качестве в ютуб и все социальные сети. Посмотреть его можно будет в любое время с любой точки планеты. Мы рассчитываем, что его увидят не менее миллиона человек. А осенью будет телевизионная версия на одном из телеканалов.