Стало известно, когда состоится премьера фильма «Уфа – город-герой труда»

Всего в титрах около ста человек – исполнители ключевых ролей и массовка, но профессионалов среди них только три - это Анастасия Речистер, Светлана Бронникова и Андрей Ватагин. Исполнители остальных ролей никогда не снимались в кино и не играли в профессиональных театрах. Профессора играл преподаватель УГНТУ и философ Михаил Бреслер, сторожа Шахова - известный уфимский фотограф Валерий Шахов, итальянского диктора – ресторатор Элио Каппиелло. По сути, сыграли сами себя и получилось у них это лучше, чем если бы в образ входили актеры. И да, все они играли бесплатно – за драйв и эмоции. Незадолго до съемок мы бросили клич и собрали достаточно желающих сняться в массовке. Приезжали из городов республики, Новосибирска и даже Сочи.