«Первый Трест» ввел в эксплуатацию три секции ЖК «Биосфера»

573 уфимских семьи готовятся отпраздновать новоселье в одном из лучших строящихся региональных жилых комплексов РФ. Получен ввод в эксплуатацию на секции Д, Е и Ж в ЖК «Биосфера».

Каждый проект ГК «Первый Трест» – это не просто современные и красивые новостройки, а продуманная экосистема, где есть все условия для комфортной и счастливой жизни. Этому способствует продуманная концепция проекта, интересные интерьерные решения, высокий уровень безопасности, высококачественные комплектующие от ведущих производителей мира и уютное зонирование.

Во втором полугодии 2020 года мы ввели в эксплуатацию первую очередь ЖК «Биосфера», на днях получили ввод в эксплуатацию по секциям Ж, Е и Д, а это значит, что строительство жилого комплекса полностью завершено и дом ждет своих новоселов. Алексей Копылов, руководитель службы заботы о клиентах ГК «Первый Трест»

Сегодня на прилегающей территории ЖК «Биосфера» ведутся активные работы по созданию уникального пространства. Продуманное зонирование и оригинальный ландшафтный дизайн сделают пребывание во дворе поистине комфортным. При строительстве жилого комплекса использованы современные материалы и комплектующие от ведущих производителей мира: скоростные лифты Otis, фирменные радиаторы Buderus, трубы отопления Sanext, оконные профили Deceuninck и многие другие. Во всех секциях реализованы просторные холлы, колясочные, велосипедные и кладовые зоны. Подземный паркинг с лифтовым сообщением с жилыми этажами добавит комфорта проживания автовладельцам.

Каждый проект ГК «Первый Трест» – продуманная до мелочей концепция. Для нас главное не просто возвести новостройку, а создать комфортные условия для счастливой жизни. ЖК «Биосфера» – это уже 11 успешно реализованный жилой комплекс ГК «Первый Трест». Мы ещё раз поздравляем всех новосёлов и приглашаем для подписания Акта приёма-передачи и получения ключей. Алексей Копылов, руководитель службы заботы о клиентах ГК «Первый Трест»