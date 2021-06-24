«Первый Трест» ввел в эксплуатацию три секции ЖК «Биосфера»

573 уфимских семьи готовятся отпраздновать новоселье в одном из лучших строящихся региональных жилых комплексов РФ. Получен ввод в эксплуатацию на секции Д, Е и Ж в ЖК «Биосфера».
Каждый проект ГК «Первый Трест» – это не просто современные и красивые новостройки, а продуманная экосистема, где есть все условия для комфортной и счастливой жизни. Этому способствует продуманная концепция проекта, интересные интерьерные решения, высокий уровень безопасности, высококачественные комплектующие от ведущих производителей мира и уютное зонирование.
Сегодня на прилегающей территории ЖК «Биосфера» ведутся активные работы по созданию уникального пространства. Продуманное зонирование и оригинальный ландшафтный дизайн сделают пребывание во дворе поистине комфортным. При строительстве жилого комплекса использованы современные материалы и комплектующие от ведущих производителей мира: скоростные лифты Otis, фирменные радиаторы Buderus, трубы отопления Sanext, оконные профили Deceuninck и многие другие. Во всех секциях реализованы просторные холлы, колясочные, велосипедные и кладовые зоны. Подземный паркинг с лифтовым сообщением с жилыми этажами добавит комфорта проживания автовладельцам.
Проекты ГК «Первый Трест» всегда в числе лучших, популярны они как среди покупателей, толее 10 000 человек уже проживают в домах, построенных застройщиком, так и среди экспертов в области строительства. Напомним, что ЖК «Биосфера» вошёл в ТОП-5 лучших строящихся региональных жилых комплексов РФ по итогам федеральной премии UrbanAwards 2018.