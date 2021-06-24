В Башкирии из-за нарушений аннулированы 15 результатов ЕГЭ

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал о предварительных результатах ЕГЭ.

Так, министр сообщил, что из-за нарушений было аннулировано 15 результатов Единого государственного экзамена. В основном выпускники были пойманы на том, что пронесли на экзамен шпаргалки и телефоны. В прошлом году, к слову, было аннулировано 11 работ.

А вот на 100 баллов экзамен написали 84 выпускника. При этом Айбулат Хажин отметил, что количество стобалльников ещё может вырасти, так как скоро будут объявлены результаты по обществознанию, а этот предмет второй по популярности среди школьников.