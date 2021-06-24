В Уфе судят мужчину, который обманул знакомого на 130 млн рублей

Задолжал больше 130 миллионов рублей и оформил на них имущество на чужие имена. Уфимца обвиняют сразу по нескольким статьям. Разбирательство продолжается уже семь лет, однако вердикт еще не вынесен.

Подсудимый постоянно о чем-то шепчется со своим адвокатом и перебирает ручку в руках. Уфимец проходит сразу по трем статьям о мошенничестве. Подсудимый держится очень уверенно. Впрочем, это неудивительно, ведь дело расследуется уже 7 лет. Свидетели на судебный процесс не приходят, а обвиняемый тянет время. Выяснение продолжается из года в год, а добиться справедливости пока не удаётся.

Подсудимый и потерпевший знакомы уже давно. Решили инвестировать и выбрали один из самых простых способов: один дает другому взаймы, а тот покупает недвижимость подешевле. Только вот деньги подсудимый до сих пор не вернул.

Подсудимый взял у потерпевшего взаймы 131 000 000 рублей по договору. Пожалуй, за последнее время в Уфе это самый масштабный денежный инцидент. История стара как мир, но актуальности не теряет.

Долг подсудимый признал в размере только 3,5 млн рублей, часть из которых вернул. Подпись на других договорах не признал. По версии подсудимого, у Игошина не было дохода в 100 млн на момент займа. Однако справки и другие документы, приобщенные к уголовному делу, подтверждают обратное.

Мы полагаем, что действительно та совокупность, которая имеется в деле, она надлежащим способом судом исследуется и подтверждает виновность лица в совершении данного преступления. Тимур Валиуллин, адвокат потерпевшего

Подсудимый считает, что цель Игошина – приватизация чужого имущества. Свою вину отрицает: «Ничего не брал и документы никакие не подписывал», – именно так выражает свою позицию подсудимый.

Сделка за сделкой. Если подсудимый не сможет вернуть долг наличными, то он купит недвижимость и за вырученные за нее деньги сможет возместить задолженность. Именно так договаривались Игошин и подсудимый. Но получилось иначе. По версии следствия, подсудимый оформил почти все квартиры на имена своих тещи и тестя.

Ко всем этим квартирам отношения не имею. А то, что он хочет сделать – это рейдерский захват. Подсудимый

Олег Игошин – продвинутый бизнесмен. Сейчас он директор двух компаний. Подсудимый на данный момент не работает. А это элитный дом, в котором он сейчас живет. Здесь у него четыре квартиры, одна из которых только стоит 11 млн.

Договор займа фиктивный, сфабрикованный. Его позиция действительно подтверждается материалами уголовного дела и другими доказательствами, которые защита предоставит в ходе судебного заседания. Лилия Ардаширова, адвокат подсудимого

Уголовное дело находится на стадии допроса свидетелей. Предстоит опросить оставшихся свидетелей, исследовать материалы дела, заключение экспертиз, по результатам этого судом будет принято решение о виновности или о невиновности в совершении этого преступления Ильдар Тактамышев, помощник прокурора Кировского района г. Уфы, юрист первого класса