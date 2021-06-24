В Уфе 200 горожан пожаловались на едкий запах

За несколько часов к диспетчерам обратились около 200 человек, которые пожаловались на неприятный запах в воздухе.
С 22:29 23 июня по 01:10 24 июня о едком запахе заявили жители всех районов Уфы, кроме Дёмского. Все жалобы были переадресованы в Управление Роспотребнадзора по РБ, Управление Росприроднадзора по РБ и Министерство природопользования и экологии РБ.
В трёх контрольных точках были взяты образцы воздуха, которые после направили на лабораторные исследования. Результаты проверки будут озвучены после.