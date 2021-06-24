В Башкирии горит склад с порохом

Очевидцы поделились жуткими кадрами крупного пожара в Стерлитамаке.

Выяснилось, что около девяти часов утра недалеко от города огнём охватило территорию завода. По предварительным данным, возгорание произошло на складах с порохом, которые находятся на территории оборонного завода «Авангард».

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв/м. Также существует угроза распространения огня на соседние помещения.

Пресс-служба МЧС России сообщает, что к тушению привлечены более 70 человек личного состава и 25 единиц спецтехники. Информации по пострадавшим или погибшим пока нет.