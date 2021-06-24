Стали известны подробности смерти 24-летнего парня, который пропал в Башкирии

21 июня волонтёры поисковых отрядов начали искать 24-летнего Олега М., который пропал в родном Кумертау.
Молодой человек ушёл из дома ещё 16 июня. Вскоре тело несчастного нашли на берегу Кумертауского разреза. Оно было перевязано кабелем от офисной техники. От ноги погибшего тянулась верёвка, закрепленная к колесу и бетонному блоку.
Смерть несчастного имеет криминальный характер. По информации некоторых СМИ, Олег приехал к берегу на своей машине «Нива Пикап», чтобы встретиться с кредиторами, которым долгое время не мог отдать долг.