Стали известны подробности смерти 24-летнего парня, который пропал в Башкирии

21 июня волонтёры поисковых отрядов начали искать 24-летнего Олега М., который пропал в родном Кумертау.

Фото №1 - Стали известны подробности смерти 24-летнего парня, который пропал в Башкирии

Молодой человек ушёл из дома ещё 16 июня. Вскоре тело несчастного нашли на берегу Кумертауского разреза. Оно было перевязано кабелем от офисной техники. От ноги погибшего тянулась верёвка, закрепленная к колесу и бетонному блоку.

Смерть несчастного имеет криминальный характер. По информации некоторых СМИ, Олег приехал к берегу на своей машине «Нива Пикап», чтобы встретиться с кредиторами, которым долгое время не мог отдать долг.

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