Youtube-премьера фильма «Уфа – город-герой труда» состоится 24 июня

24 июня одновременно с премьерой в кинотеатре «Родина» на Youtube состоится премьера фильма «Уфа – город-герой труда». Показ фильма состоится ровно 19:00. Фильм о подвигах и судьбах работников тыла создали уфимцы для уфимцев.
Фильм «Уфа – город-герой труда» снят при поддержке гранта Президента Российской Федерации, а также с помощью официальных лиц и простых жителей республики. Это документальная картина с элементами игрового кино, снятая уфимцами об уфимцах. В ней показана жизнь и работа людей в тылу, их судьбы и их подвиги.
Как показывают соцопросы, особенно среди подростков, молодежи, немногие знают, что героизм во время войны вершился не только на огненных рубежах. Жизнь в тылу была не менее драматичной, бесстрашной, в нем было немало героев — незамеченных и бесславных. Кинокартина о тыловой военной Уфе – как раз о восстановлении исторической справедливости. В 2020 году президент России присвоил башкирской столице почетное звание «Город трудовой доблести». Снятый на эту тему фильм – знак уважения и памяти уфимским тыловикам, которые приближали Победу, как могли. Во многом – на пределе человеческих возможностей.
Напомним, что после официальной премьеры документальный фильм «Уфа – город-герой труда» разойдется по кинотеатрам городов и районов республики. А в сентябре отправится на московский кинофестиваль военно-патриотического кино имени В. Ланового.
В youtube фильм будет доступен всем пользователям бессрочное время. Посмотреть его можно по этой ссылке.