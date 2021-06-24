Youtube-премьера фильма «Уфа – город-герой труда» состоится 24 июня

Как показывают соцопросы, особенно среди подростков, молодежи, немногие знают, что героизм во время войны вершился не только на огненных рубежах. Жизнь в тылу была не менее драматичной, бесстрашной, в нем было немало героев — незамеченных и бесславных. Кинокартина о тыловой военной Уфе – как раз о восстановлении исторической справедливости. В 2020 году президент России присвоил башкирской столице почетное звание «Город трудовой доблести». Снятый на эту тему фильм – знак уважения и памяти уфимским тыловикам, которые приближали Победу, как могли. Во многом – на пределе человеческих возможностей.