В России за сутки коронавирус выявили у 20 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
Так, за последние сутки было выявлено 20 182 новых зараженных коронавирусом. Такой показатель фиксировался только в январе. Общее количество зараженных достигло 5 388 695. Выздоровели за сутки – 13 505 (за всё время – 4 915 615), скончались – 568 (131 463), одновременно болеют – 341 617.
В Башкирии за сутки коронавирус зарегистрировали у 118 человек (40 544). Выздоровели – 100 (38 305), скончались ещё трое (574).