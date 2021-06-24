В России за сутки коронавирус выявили у 20 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

Так, за последние сутки было выявлено 20 182 новых зараженных коронавирусом. Такой показатель фиксировался только в январе. Общее количество зараженных достигло 5 388 695. Выздоровели за сутки – 13 505 (за всё время – 4 915 615), скончались – 568 (131 463), одновременно болеют – 341 617.