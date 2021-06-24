В Башкирии мошенники «наваривались» на могилах ветеранов

Вопиющий случай мошенничества зарегистрирован в Башкирии. Владелец частного ритуального предприятия «наваривался» на установке памятников ветеранам.

Фото №1 - В Башкирии мошенники «наваривались» на могилах ветеранов

Как сообщает пресс-служба МВД России, мужчина и его сообщники владели информацией о захоронениях ветеранов. Они оформляли поддельные документы на установку памятников от лица родственников погибших, а потом присваивали себе деньги, которые были выделены из федерального бюджета. Конечно, никакие памятники мошенники не устанавливали, а в качестве доказательства о проделанной работе просто редактировали фотографии в фотошопе.

Правоохранительные органы установили 110 случаев мошенничества. Причиненный ущерб составил около 2 млн рублей. При этом, когда руководитель организации узнал о проверке полиции, он установил несколько памятников в качестве доказательства своей работы. Однако надгробия были установлены на могилах совсем других людей.

Уголовное дело расследуется.

Следователем Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении предполагаемого организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

пресс-служба МВД России 

Фото: МВД России. 

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