В Башкирии мошенники «наваривались» на могилах ветеранов

Вопиющий случай мошенничества зарегистрирован в Башкирии. Владелец частного ритуального предприятия «наваривался» на установке памятников ветеранам.
Как сообщает пресс-служба МВД России, мужчина и его сообщники владели информацией о захоронениях ветеранов. Они оформляли поддельные документы на установку памятников от лица родственников погибших, а потом присваивали себе деньги, которые были выделены из федерального бюджета. Конечно, никакие памятники мошенники не устанавливали, а в качестве доказательства о проделанной работе просто редактировали фотографии в фотошопе.
Правоохранительные органы установили 110 случаев мошенничества. Причиненный ущерб составил около 2 млн рублей. При этом, когда руководитель организации узнал о проверке полиции, он установил несколько памятников в качестве доказательства своей работы. Однако надгробия были установлены на могилах совсем других людей.
Уголовное дело расследуется.
Фото: МВД России.