В Башкирии мошенники «наваривались» на могилах ветеранов

Как сообщает пресс-служба МВД России, мужчина и его сообщники владели информацией о захоронениях ветеранов. Они оформляли поддельные документы на установку памятников от лица родственников погибших, а потом присваивали себе деньги, которые были выделены из федерального бюджета. Конечно, никакие памятники мошенники не устанавливали, а в качестве доказательства о проделанной работе просто редактировали фотографии в фотошопе.