В Башкирии предвыборные штабы готовятся к избирательной кампании

На низком старте. В Башкортостане предвыборные штабы готовятся к избирательной кампании. Пока не очень активно, во многих партиях еще даже не утвердили кандидатов. Впрочем, осталось буквально две недели до активной фазы. Съемочная группа БСТ без предупреждения наведалась в пять предвыборных штабов.

В штабе КПРФ пока затишье. Руководитель башкортостанского отделения Юнир Кутлугужин сегодня находится на центральном съезде в Москве. Там члены партии должны определить кандидатов, которые будут выставляться на выборы в Госдуму.

Немноголюдно и в офисе партии «Справедливая Россия». По словам куратора местных отделений, действующие депутаты работают на местах, проводят прием граждан. Окончательный отбор кандидатов на выборы пройдет на большой конференции не раньше июля.

В штабе ЛДПР людей больше. Правда, дальше приемной посторонних не пускают – вход только для сотрудников аппарата. Уже в четверг в Москве либерал-демократы проведут свой съезд, на котором окончательно определятся с кандидатами. А в понедельник должен завершиться отбор претендентов на дополнительные выборы в региональное заксобрание.

В здание партии «Единая Россия» пустили только по предварительному звонку. В республике это, пожалуй, самый большой штаб. К тому же единственный, где еще неделю назад определились с кандидатами во время предварительного голосования.