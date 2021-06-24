В Башкирии новые антиковидные ограничения могут вступить в силу позже

Мы тоже фиксируем рост количества заболевших в пределах 10-12 процентов. Говоря цифрами, если до конца прошлой недели мы фиксировали от 90 до 100 случаев инфицирования, то сейчас – от 100 до 120. Этот рост небольшой, и он нас пока не сильно тревожит. Тем не менее мы увеличили коечный фонд. Благодаря этому у нас сейчас в запасе почти 30 процентов свободных инфекционных коек. Нас это вполне устраивает. Почему же мы приняли ряд ограничительных мер? Очень стремительно развивается ситуация в Москве, Санкт-Петербурге, ряде других регионов. Все мы живём в одном государстве. И мы совершенно точно понимаем, что в какой-то момент это начнёт «долетать» до нас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан