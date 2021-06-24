В Башкирии новые антиковидные ограничения могут вступить в силу позже

Дата вступления в силу новых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, может сместиться с 29 июня на 5 июля. Такое заявление сделал глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона дал интервью федеральному телеканалу.
В регион поступило почти 510 тысяч доз вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. На 23 июня провакцинировано 475,5 тысячи человек первым компонентом. Темпы вакцинации выросли в шесть раз. В республике планируют прививать около 150 тысяч человек в неделю. Также Радий Хабиров рассказал о заболеваемости коронавирусом в Башкортостане.
Руководитель региона отметил, что реагировать на ситуацию будут гибко. Итоговое решение планируется принять на заседании республиканского оперштаба.