Пожар на складе пороха в Башкирии: подробности ЧП

В Стерлитамаке сегодня горел склад предприятия «Авангард». В нем хранился порох в большом количестве. Чудом обошлось без жертв. Пожар удалось оперативно потушить.

Огненная вспышка была настолько сильной, что ее наблюдали из разных концов города. Перед этим был слышен сильный хлопок. Первые кадры в сети появились около полудня. И это не первое подобное происшествие на «Авангарде». В ноябре прошлого года на предприятии произошел «технический сбой», который привел к взрыву. Тогда один человек погиб, еще двое пострадали.

Взрыв произошёл на складе оборонного завода. Попасть на место пожара невозможно. Предприятие режимное, для посторонних вход на территорию закрыт. Рядом с заводом располагается пожарная служба, сотрудники которой первыми оказались на месте ЧП. Площадь возгорания составила около 1 280 квадратных метров. В тушении принимали участие 72 человека и 25 единиц техники. На месте дежурили сотрудники скорой помощи и полиция. Из Уфы прибыла и автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха.

Из-за пожара производятся замеры ПДК 27 химических веществ в атмосферном воздухе. Их превышение может вызывать слезоточивость, першение в горле, головокружение, тошноту, рвоту. Русалина Хужина, специалист гражданской обороны Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан