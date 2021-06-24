В Уфе зафиксировано превышение ПДК пяти загрязняющих веществ

Накануне уфимцы пожаловались в Управление гражданской защиты города на едкий химический запах. Поступило порядка двух сотен заявок. Результаты замера предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе оказались тревожными.
Превышена ПДК пяти вредных веществ, в том числе хлороформа и изобутана. Автоматизированными станциями контроля атмосферного воздуха отмечено также превышение концентрации сероводорода, оксида азота и оксида углерода.
Во сколько раз ПДК превышает норму, в Минэкологии не сообщают. Вероятными источниками загрязнения воздуха в министерстве называют нефтехимические и теплоэнергетические предприятия, а также очистные сооружения канализации города в северной части Уфы. При этом информации о нештатных ситуациях на предприятиях, влекущих загрязнение воздуха, не было.