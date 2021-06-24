В Уфе зафиксировано превышение ПДК пяти загрязняющих веществ

Во сколько раз ПДК превышает норму, в Минэкологии не сообщают. Вероятными источниками загрязнения воздуха в министерстве называют нефтехимические и теплоэнергетические предприятия, а также очистные сооружения канализации города в северной части Уфы. При этом информации о нештатных ситуациях на предприятиях, влекущих загрязнение воздуха, не было.