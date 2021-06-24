Радий Хабиров подарил многодетной семье микроавтобус

Глава республики подарил многодетной семье из Баймака микроавтобус. Вакиль Бускунов – токарь на местном литейно-механическом заводе, награжден медалью «Опора страны». У него с женой Зульфией 11 родных детей, старшей дочери 28 лет, младшему сыну – 6.

Три года назад семья благодаря жилищному сертификату прибрела в Баймаке дом. В мае текущего года мужчина встретился с главой республики в местном парке Победы. Радий Хабиров пообещал подарить транспортное средство, и вот сегодня Бускуновым вручили презент от главы региона – ключи от 13-местной ГАЗели.