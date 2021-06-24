Из Башкирии на Дальний Восток отправились служить 200 призывников

Сегодня призывники, которые будут служить на Дальнем Востоке, простились с близкими и отправились в долгий путь. Всего из республики в различные войска в этом году планируют отправить более 5 тысяч срочников.

За несколько дней пути они проедут чуть ли не всю страну. Конечная точка – Дальний Восток. Едут по-военному налегке. Из личного только еда на первые два дня. Остальное выдано на сборном пункте. Рядом готовятся к отправке те, кто на месте службы окажется уже через сутки. За новым призывом приехали и из Подмосковья. Сопровождающие успели и ребят набрать, и город посмотреть. Здесь и будущие танкисты, и пехота. Ребят с хорошей спортивной подготовкой набирали в войска Росгвардии.

Уже по-военному, стройными рядами по одному, посадка в автобус, идущий на вокзал. В масках и одинаковой форме – различить их можно разве что по росту. За окном город, который они увидят только через год. А в памяти сразу всплывают лица близких и, конечно же, мам, чаще заплаканных.

На Дальний Восток из Башкортостана отправились служить 200 призывников. Ко многим приехать на принятие присяги родные не смогут. Их будет разделять более 4 тысяч километров. Загрузка призывников в поезд проходит на отдельной площадке. Вагоны перед посадкой обрабатывают, а вход только после термометрии.