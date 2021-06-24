В Уфе молодые профессионалы готовятся к чемпионату WorldSkills

Уфимские команды готовятся к чемпионату «Молодые профессионалы». В городе состоялся осмотр площадок проведения финала состязаний. Соревнования по компетенциям «Пожарная безопасность» и «Спасательные работы» пройдут с 21 по 25 июля.
Нашу республику в этих компетенциях представят по 2 команды. Работы по подготовке дистанций завершены, в ближайшие дни смонтируют последние тренажеры.
По словам организаторов, соревнования будут способствовать развитию инвестиционной привлекательности региона и формированию новых производственных площадок для экономики Башкирии. Однако в первую очередь чемпионат направлен на подготовку высококвалифицированных кадров.