В Уфе молодые профессионалы готовятся к чемпионату WorldSkills

Уфимские команды готовятся к чемпионату «Молодые профессионалы». В городе состоялся осмотр площадок проведения финала состязаний. Соревнования по компетенциям «Пожарная безопасность» и «Спасательные работы» пройдут с 21 по 25 июля.

Нашу республику в этих компетенциях представят по 2 команды. Работы по подготовке дистанций завершены, в ближайшие дни смонтируют последние тренажеры.

«Ворлдскиллз» – это определенный мощный толчок именно в подготовке и усвоении узких компетенций. Помимо обучения, это некие соревнования, где люди соревнуются быть лучшими.

Игорь Нуйкин, директор Уфимского государственного колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
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По словам организаторов, соревнования будут способствовать развитию инвестиционной привлекательности региона и формированию новых производственных площадок для экономики Башкирии. Однако в первую очередь чемпионат направлен на подготовку высококвалифицированных кадров.

Мы сегодня им желаем, чтобы они на этих соревнованиях выступили на высоком уровне, и республика как принимающая сторона, мы всегда желаем, чтобы была первая.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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