В Нацмузее Башкирии открылась выставка, посвящённая Фольклориаде

В экспозиции – лучшие предметы музейных коллекций: образцы браного, выборного, закладного ткачества, ковроткачества, вышивки тамбуром, гладью, резьбы по дереву. Национальный костюм будет презентован как в виде комплексов, так и отдельными образцами.