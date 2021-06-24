В Нацмузее Башкирии открылась выставка, посвящённая Фольклориаде

В экспозиции – лучшие предметы музейных коллекций: образцы браного, выборного, закладного ткачества, ковроткачества, вышивки тамбуром, гладью, резьбы по дереву. Национальный костюм будет презентован как в виде комплексов, так и отдельными образцами.
Предметы народного творчества объединены по тематике и видам декоративно-прикладного искусства. Основная цель – познакомить посетителей с традиционным башкирским национальным костюмом и образцами народного искусства XIX – середины ХХ вв. Выставка направлена на показ эстетических идеалов, которые воплотились в народном костюме.